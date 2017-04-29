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عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

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عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

مصراوي Masrawy

الفلسطيني محمود عباس

القاهرة- ( د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد قادما من الأردن، في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقي فيها الرئيس المصري عبد الفتاح .

وقالت مصادر إن المباحثات المصرية الفلسطينية ستتناول دعم علاقات التعاون بين البلدين إلى جانب استعراض التطورات على الساحة الفلسطينية وعملية السلام في إطار حرص الرئيس الفلسطيني على التشاور مع الرئيس السيسي.

وكان في استقبال عباس في الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير التنمية المحلية محمد هشام الشريف، ووكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، والعميد أحمد عبد الخالق، وسفير فلسطين لدى مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، وكادر سفارة فلسطين في القاهرة ومندوبيتها بالجامعة العربية، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية

ويرافق أبو مازن في الزيارة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة قبل توجهه إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد بالبيت الأبيض خلال الأيام القادمة.

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