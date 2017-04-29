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ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

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ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

مصراوي Masrawy

ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة

المنوفية مروة فاضل:

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة قويسنا، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة للمواصفات، و2855 عبوة نكتار كوكتيل وتفاح، لعدم وجود بيانات، وضبط 900 عبوة زجاجة مربى، غير مدون عليها تاريخ الصلاحية.

وحررت الحملة، 17 محضر جنحة صحية، وأعدمت 95 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأغلقت منشأتين لكثرة المخالفات بهما.

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