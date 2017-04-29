مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

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يسعى نادي مانشستر يونايتد، بقيادة ميدره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحقيق رقم قياسي جديد "سجله الخالي من الهزائم في موسم واحد"، عندما يستضيف نظيره سوانزي سيتي، غدًا الأحد، بملعبه أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الخامسو والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعادل مانشستر يونايتد رقمه القياسي السابق وهو 24 مباراة متتالية دون تلقي خسارة، خلال موسم "2010-2011"، عندما تعادل أمام غريمة مانشستر سيتي (0-0)، الخميس الماضي، في ديربي مدينة مانشستر، الذي أقيم بملعب الإتحاد.

وفيما يلي نستعرض سلسلة المباريات المتتالية دون خسارة لفريق مانشستر يونايتد عبر تاريخه:

- موسم 2010-2011 بلغت سلسلة الفريق 24 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 2016-2017 بلغت سلسلة الفريق 24 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1993-1994 بلغت سلسلة الفريق 22 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1966-1967 بلغت سلسلة الفريق 20 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1998-1999 بلغت سلسلة الفريق 20 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 2004-2005 بلغت سلسلة الفريق 20 مباراة دون تلقي خسارة.

الأرقام تشير وفقًا لشبكه سكاي سبورتس، إلى أن أفضل سجل من هذا النوع، مسجل باسم أرسنال في موسم 2003/04، الذي أكمل 38 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تعرضه لأي خسارة.

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وفيما يلي نستعرض سلسلة المباريات المتتالية دون خسارة للفرق الإنجليزية عبر التاريخ:

- موسم 2003-2004، نادي أرسنال، بلغت سلسلة الفريق 38 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1920-1921، نادي بيرنلي، بلغت سلسلة الفريق 30 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 2004-2005، نادي تشيلسي، بلغت سلسلة الفريق 29 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1987-1988، نادي ليفربول، بلغت سلسلة الفريق 29 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1973-1974، نادي ليدز يونايتد، بلغت سلسلة الفريق 29 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1968-1969، نادي ليدز يونايتد، بلغت سلسلة الفريق 28 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 1977-1978، نادي نوتينجهام فورست، بلغت سلسلة الفريق 26 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 2010-2011، نادي مانشستر يونايتد، بلغت سلسلة الفريق 24 مباراة دون تلقي خسارة.

- موسم 2016-2017، نادي مانشستر يونايتد، بلغت سلسلة الفريق 24 مباراة دون تلقي خسارة.