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تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

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تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

التحرير

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يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، في ضم الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو، - حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت.

أضافت الصحيفة - نقلًا عن ليكيب الفرنسية - أن النادي اللندني في محادثات متقدمة مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا، وأن تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع باكايوكو.

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وأشارت الصحيفة - إلى أن أندية (مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي) جميعهم مهتون بالدولي الفرنسي باكايوكو، ولكن الصحيفة تعتقد بأن تشيلسي الأوفر حظًا للتوقيع مع اللاعب.

الجدير بالذكر أن أنطونيو كونتي، يريد ثنائية باكايوكو، وإنجولو كانتي في خط وسط تشيلسي الموسم المقبل.

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التحرير

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