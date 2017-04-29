عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة

القاهرة- ( د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد قادما من الأردن، في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقي فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر إن المباحثات المصرية الفلسطينية ستتناول دعم علاقات التعاون بين البلدين إلى جانب استعراض التطورات على الساحة الفلسطينية وعملية السلام في إطار حرص الرئيس الفلسطيني على التشاور مع الرئيس السيسي.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة قبل توجهه إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض خلال الأيام القادمة.