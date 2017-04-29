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الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

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الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

مصراوي Masrawy

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا

صنعاء- ( د ب أ):
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، إطلاق صاروخ بالستي على تجمع للجيش السعودي في منطقة جازان .

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إنه "تم إطلاق صاروخ باليستي قاهر m2 على تجمع للجيش السعودي في مركز الحافية بالموسم."

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ حقق إصابات مباشرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحتى الآن لم تصدر قوات التحالف العربي، أي تصريح بخصوص ذلك.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين استهدفتا معسكر الصيانة الخاضع لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية لهم، شمالي العاصمة صنعاء.

وحتى اللحظة، لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة، دون اطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين والقوات الموالية لهم، حسب المصادر ذاتها.

وتشن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية عمليات عسكرية ضد مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم منذ أكثر من عامين، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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مصراوي Masrawy

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