قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور

كتب ـ أشرف سويلم:

أصدرت قبيلة الترابين، بيانًا شديد اللهجة، اليوم السبت، استنكرت فيه هجوم تنظيم "بيت المقدس" المسلح على شباب القبيلة، وقتل أبنائها.

وأكد بيان الترابين: "حرمة بيوت القبائل وخصوصًا الترابين خط أحمر، لن نقبل انتهاكه من قبل المسلحين، ولانقبل الاعتداء على أي قبيلة في سيناء، وقبيلة الترابين كانت ولازالت راية وطنية خفاقة، لاتندرج تحت اي مخطط، ولا تلين لأي قوة تفرض نفسها بمنطق السلاح والقوة، ولن نفرط في حقنا، ولكننا نمهل ولانهمل".

ودعت الترابين -إحدى أكبر القبائل في سيناء- جميع القبائل، للتوحد في الميدان، لتشكيل خلية مشتركة، لمواجهة تنظيم "بيت المقدس".

ووجهت قبيلة الترابين حديثها للمسلحين: "ثلة الدخلاء ممن يسمون أنفسهم أكناف بيت المقدس، تصرفاتكم وكل ماتحملونه من أفكار هي محض افتراء على الدين، ونحن لن ننصاع إلى دين الدم والقتل والغدر، وكل من دخل بيوتنا وانتهك حرماتنا دمه مهدور لا دية له، ولا ملاذ له".

وثمنت القبيلة السيناوية، الدور الذي يقوم به الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، مستنكرة في الوقت ذاته، الزج بأبناء القبائل في السجون بدون وجه حق أو مراجعة قانونية، واصفة ذلك بأنه "نذير خطر وقنبلة موقوتة".