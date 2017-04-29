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بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
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بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطةسيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (2)سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (2)

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (3)سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (3)

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (4)سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (4)

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (5)سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (5)

سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (6)سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة (6)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اشتبه أفراد شرطة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم السبت، بسيارة ملاكي، تقف أسفل كوبري دسوق العلوي، أمام مجمع المواقف بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، باحتوائها على جسم غريب.

كان العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى إشارة من الخدمات الأمنية المتواجدة بمدخل مجمع المواقف بدائرة القسم، بملاحظتهم وقوف سيارة ملاكي تحمل رقم "٢٥٦٤ كفر الشيخ"، لمدة زمنية طويلة، بمحيط مجمع المواقف أسفل الكوبري العلوي.

فرضت قوات الشرطة، كردونًا أمنيًا حول السيارة، وأغلقت الطريق المؤدي ناحيتها، ومجمع المواقف، كما انتقل خبراء المفرقعات بقيادة النقيب محمد مصطفى الفقي، وقوة من الشرطة، لفحص السيارة، للتأكد عما إذا كانت تحتوي على أجسام غريبة أم لا.

ومن خلال الفحص تبين خلو السيارة من أي أجسام غريبة، وجرى سحبها لإدارة مرور دسوق للتحفظ عليها، وفحص بياناتها، وبيان صاحبها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

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