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بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

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مصراوي Masrawy

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائيةالقوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (2)القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (2)

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (3)القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (3)

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (4)القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (4)

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (5)القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية (5)

السويس - حسام الدين أحمد:

وزع ضباط وأفراد من عناصر الجيش الثالث الميداني، صباح اليوم السبت، آلاف كراتين المواد الغذائية على أهالي السويس، بسعر مخفض 50%، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، ومساهمةً منها في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واستهدفت منافذ القوات المسلحة المتحركة حي الأربعين، وتمركزت سيارة التوزيع صباحًا في عدة ميادين رئيسة بنطاق الحي، وأقبل عليها آلاف المواطنين.

كما جابت المنافذ المتحركة قطاعات مختلفة بأحياء السويس الخمسة، واستهدفت حي فيصل وتوفير عدة منافذ متحركة أمام أسواق بدر 2، وكذلك أمام منفذ طيبة لبيع المواد الغذائية التابع للقوات المسلحة .

وتوافد المواطنون لشراء السلع الغذائية التي تقدمها القوات المسلحة بجودة مرتفعة وبتخفيض 50% وتقديمها للمواطنين بسعر 25 جنيهًا .

وتضمنت الكرتونة: زجاجة زيت زنة 1 كيلو، وكيلو سكر، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصة، وشاي و3 أكياس مكرونة.

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