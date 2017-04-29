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بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي ونظيره الأرجنتينيالرئيس الأمريكي ونظيره الأرجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

لقاء الرئيسين الامريكي والارجنتينيلقاء الرئيسين الامريكي والارجنتيني

كتب - علي أحمد:

لطالما خطفت "ميلانيا " سيدة البيت الأبيض الأضواء، خلال اللقاءات الرسمية التي تحضرها رفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هذا الأمر تغير خلال زيارة الرئيس الأرجنتيني وقرينته إلى واشنطن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "جوليانا عواضة" قرينة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أثارت "غيرة" ميلانيا، بعدما ظهر الزعيمان الأمريكي والأرجنتيني خلال اللقاء وكأنهما يسعيان إلى لفت انتباه عواضة، ما تسبب في تحرك غيرة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

وظهرت عواضة - ذات الأصول العربية - بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستاناً أحمر اللون، فيما ارتدت "ميلانيا" زياً مستوحى من الملابس العسكرية بلونها الكاكي، فيما بلغ سعره 4 آلاف دولار بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

يذكر أن سيدة الأرجنتين الأولى من أصول عربية حيث ولدت لأب لبناني هاجر إلى الأرجنتين وتزوج من ابنة لمهاجرين سوريين.

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