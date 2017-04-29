بالصور.. هاني عادل ووديع النجار يلتقطا السيلفي بحفل cairo fashion festival بحضور النجوم

كتبت- هاجر حاتم:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت الجمعة فعاليات حفل "cairo fashion festival" بالتجمع الخامس، بحضور الكثير من نجوم الموضة والفن والمجتمع.

شهد الحفل إطلاق مجموعات أزياء للكثير من المصممين العرب والمصريين، بينهم نورين فرح، وهامة حمدان، وأميرة الجوهري، التي تنوعت أزياؤهم بين البساطة والعصرية، والفخامة.

وذكرت مديرة التسويق للمهرجان هبه فايد لـ "مصراوي" أنها سعيدة بحضور الكثير من مشاهير الموضة والفن، وبنجاح المهرجان.

وحضر الحفل الكثير من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم ملكة جمال البيئة "ميراي عازر"، والمذيعة شيرين حمدي، والفنان هاني عادل، والفنانة هنا شيحة، والمصور اللبناني وديع النجار.