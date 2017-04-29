أخبار عاجلة

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام -
ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية -
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان

Google+ Print
راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان راعي "مارمرقس" بطنطا: 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس الصلاة بسفارة الفاتيكان

مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان

كتب- أحمد بدراوي:

قال الأب أندراوس فرج، راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، إن 250 شابًا شاركوا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الصلاة التي أقيمت مساء أمس الجمعة بمقر سفارة الفاتيكان، حيث يقيد البابا فرنسيس خلال زيارته لمصر.

وأضاف فرج- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت- أنه تم اختيار الـ 250 شابًا سالفي الذكر، من إجمالي 1500 شابًا.

وأردف راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، أن زيارة البابا الفاتيكان تًعد تكريمًا كبيرًا لمصر، مضيفًأ أن بابا الفاتيكان يعد أول رئيس على مستوى العالم، نظرًا لكونه رئيس ديني لرعايا الكنيسة الكاثوليكية في 80 دولة، والتي تخدم بها قرابة مليار و300 مليون كاثوليكي.

وأكد الأب أندراوس فرج، أن اهتمام البابا فرنسيس بالشرق الأوسط وبمصر خاصةً، يأتي لكونه بابا للفقراء، مشيرًا إلى أن نشأته في أمريكا اللاتنية كان لها أكبر الأثر في أن يسلك هذا المسلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة

عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية