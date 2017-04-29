مصدر: الشيخ عبد الله رشدي يخضع للتحقيق في وزارة الأوقاف

(مصراوي):

قال مصدر داخل وزارة الأوقاف، إن الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، سيخضع عصر اليوم السبت إلى تحقيق داخل الوزارة، فيما قال مصدر مقرب من الشيخ عبد الله، إن التحقيق معه بسبب دفاعه عن الأزهر الشريف.

وظهر "رشدي"، منذ أسبوع في برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، وظهر رشدي بشكل مدافع عن مؤسسة الأزهر، فيما هاجم لواء أمن، شارك في الحلقة المؤسسة الدينية.

وقررت وزارة الأوقاف، تحويل الشيخ رشد إلة التحقيق وأوقفته عن العمل بسبب ظهوره في الاعلام على حد وصفها، برغم ظهور عدد كبير من الشيوخ في الاعلام وأئمة المساجد وعلى رأسهم مظهر شاهين.