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ضبط ميكانيكي سرق هاتف تاجر سعودي بالمهندسين

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ضبط ميكانيكي سرق هاتف تاجر سعودي بالمهندسين ضبط ميكانيكي سرق هاتف تاجر سعودي بالمهندسين

مصراوي Masrawy

ضبط ميكانيكي سرق هاتف تاجر

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على ميكانيكي تخصص في سرقة المارة بمنطقة العجوزة.

تلقى العقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، بلاغا من سعدي قحطاني 29 عاما، تاجر سعودي، بسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بشارع جامعة الدول العربية.

وتمكن الرائد عمرو نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين، من ضبط المتهم "محمد. ع"، 27 عاما، ميكانيكي، سبق اتهامه في 12 قضية سرقة، وبحوزته الهاتف أثناء استقلاله دراجة نارية بنفس الشارع.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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