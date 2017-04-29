ترامب في مئة يوم.. العالم لا زال يترقب سياسة الرئيس الجديد..(ملف خاص)

مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

مئة يوم مرت على تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا لأقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة. مئة يوم من الترقب خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ فالرئيس القادم من خارج المؤسسة السياسية والحزبية الأمريكية بلا ملامح واضحة، وزادت تصريحاته التي طالت الشرق والغرب من القلق العالمي، لا تزال حالة من الغموض تحيط بسياسة إدارته التي لا تزال تواجه عراقيل ولم تكتمل بعد.

لم تكن منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية والإرهاب وحدها التي تقبع على صفيح ساخن في انتظار إشارات ولو من بعيد تلمح إلى سياسات ترامب وإدارته تجاه قضايا المنطقة وعلى رأسها النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر منذ عقود، والحرب الأهلية السورية التي تطايرت شراراتها شرقا وغربا وطالت تداعياتها أمريكا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم.

من الشرق الأوسط إلى أوروبا، التي تقف على أعصابها منذ الخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" في استفتاء يونيو 2016، وتواجه في نفس الوقت أزمة لجوء وهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا، جزء كبير منها جراء الحرب الأهلية السورية. تنتظر القارة العجوز أيضا وضوح الصورة بشأن موقف إدارة ترامب - الذي أعطى دفعة كبيرة بانتخابه للشعبوية المنتشرة في أوروبا، وتصريحات المثيرة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) "الذي عفا عليه الزمن" كما قال - من قضاياها، خاصة مع التهديد الروسي الذي يقف على أعتاب الاتحاد الأوروبي.

لم تكن تلك هي القضايا الرئيسية خلال المئة يوم. فحروب ترامب الداخلية لازالت في أوجها، خاصة مع إبطال القضاء الأمريكي قراراته الخاصة بحظر السفر على مواطني بلدان ذات أغلبية مسلمة، والتحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح ترامب ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، والصراع المستمر مع وسائل الإعلام التي يصف أغلبها في تغريداته التي لا تتوقف، ب"الكاذبة" وعلى رأسها صحيفة نيويورك تايمز ذات المكانة المرموقة في عالم الصحافة.

في الموضوعات التالية نستعرض بعض أهم القضايا الرئيسية التي كان لها وقعا كبيرا على العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب الممتدة لأربع سنوات قادمة.

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