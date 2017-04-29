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بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

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بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

التحرير

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قال الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، خلال صلاة القداس، الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرنسيس، باستاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، إن مهد الأديان، أكدت قدرتها على التعايش المشترك بين أصحاب الديانات، واستيعاب الثقافات المتنوعة.

ووجّه إسحاق، حديثه إلى بابا الفاتيكان، قائلًا: "اخترت حياة التجرد والبساطة التي تجسدها مواقفك تجاه الأشخاص والأشياء، لم ترفض دعم كل ما يبني الإنسان روحيًّا وإنسانيًّا واجتماعيًّا".

أضاف إسحاق: "زيارتكم رسالة إلى العالم تؤكد أن قداستكم شخص يحمل السلام أينما حل، وأعمالكم وأسفاركم، وكلماتكم إنما هي لنشر السلام على الأرض، تعددت لقاءاتكم مع رؤساء الكنائس في العالم، لتحقيق مزيد من التقارب، ولقاؤكم مع البابا تواضروس الثاني كان له أثر كبير على العلاقة بين الكنيستين".

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تابع بطريرك الكاثوليك: "حرصكم على الحوار مع الأزهر الشريف، ولقاؤكم بالشيخ أحمد الطيب، زيارة اتسمت بالود والاتفاق على استعادة الحوار والتعاون على مواجهة التعصب ونبذ الإرهاب".

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التحرير

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