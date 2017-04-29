فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

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غادر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ستاد «الدفاع الجوي»، بمنطقة التجمع الخامس، عقب انتهاء مراسم القداس الإلهي.



وترأس البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، صلاة القداس الإلهي، التي أقيمت في استاد الدفاع الجوي، بحضور نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة عامة.

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وتوافد المواطنون من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم، على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، في الساعة التاسعة ونصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم.

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.