فيديو.. بابا الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يتبادلان الهدايا التذكارية

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تسلم البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، شعار الكنيسة الكاثوليكية المصرية، هدية تذكارية، مهداm من الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عقب الانتهاء من مراسم صلاة القداس الإلهي، باستاد الدفاع الجوى، بينما قام "البابا"، بإهداء بطريرك الكاثوليك شعار الفاتيكان.

ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاة القداس الإلهي، التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، بحضور نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة.

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وتوافد المواطنون من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم.

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.