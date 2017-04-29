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بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

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بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

التحرير

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قال الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريك الكنيسة الكاثوليكية، إن الرئيس عبد الفتاح لا يبخل على من أجل تقدمها وازدهارها، ومحاربة العنف والإرهاب، موجهًا الشكر للسيسي، والقوات المسلحة، والداخلية، والإعلام، على منح كل الدعم لتقديم زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بهذا النموذج الناجح.

أضاف إسحاق، خلال كلمة في أثناء صلاة القداس، التي ترأسها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، باستاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، أن زيارة بابا الفاتيكان رغم قصرها؛ فإنها غمرت قلوب المسيحيين فرحة وحياة وبركة وحيوية.

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ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاة القداس الإلهي، التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، بحضور نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة.

وتوافد المواطنون من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم.

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.  

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التحرير

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