أخبار عاجلة

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام -
ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية -
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل «زراعة النواب»: نتمنى من المسؤولين تنفيذ برامجهم على أرض الواقع

Google+ Print
وكيل «زراعة النواب»: نتمنى من المسؤولين تنفيذ برامجهم على أرض الواقع وكيل «زراعة النواب»: نتمنى من المسؤولين تنفيذ برامجهم على أرض الواقع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحوار الرئيس عبدالفتاح خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية الذي عقد مؤخرًا، مؤكدًا أن الرئيس تحدث في هذا المؤتمر بكل صراحه كعادته مع الشباب الواعد الذي حصل على فرصته في الحوار.

أضاف موسى، أن الرئيس السيسي تحدث خلال هذا المؤتمر، عن الزراعة والإنتاج الحيواني، مستدركًا: "كنّا نتمنى من المسؤولين عن الزراعة أن ينفذوا ما يتحدثون عنه في برامجهم على أرض الواقع".

شاهد أيضا

تساءل وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "ماذا أعدت وزارة الزراعة لزراعة نحو مليون ونصف فدان ذرة صفراء، وماذا عن زراعه فول الصويا، وماذا قدمت الوزارة للمزارعين من إرشادات وتوعة وهل تم إعلان الذرة الصفراء وتشجيع المزارعين، وأين الندوات التي أقيمت لتوعية وإرشاد المزارعين؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بالصور.. القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

بطريرك الكاثوليك لـ«بابا الفاتيكان»: السيسي لا يبخل على مصر

رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بعيد العمال

رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بعيد العمال

أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت