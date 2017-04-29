وكيل «زراعة النواب»: نتمنى من المسؤولين تنفيذ برامجهم على أرض الواقع

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أشاد السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية الذي عقد مؤخرًا، مؤكدًا أن الرئيس تحدث في هذا المؤتمر بكل صراحه كعادته مع الشباب الواعد الذي حصل على فرصته في الحوار.

أضاف موسى، أن الرئيس السيسي تحدث خلال هذا المؤتمر، عن الزراعة والإنتاج الحيواني، مستدركًا: "كنّا نتمنى من المسؤولين عن الزراعة أن ينفذوا ما يتحدثون عنه في برامجهم على أرض الواقع".

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تساءل وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: "ماذا أعدت وزارة الزراعة لزراعة نحو مليون ونصف فدان ذرة صفراء، وماذا عن زراعه فول الصويا، وماذا قدمت الوزارة للمزارعين من إرشادات وتوعة وهل تم إعلان أسعار الذرة الصفراء وتشجيع المزارعين، وأين الندوات التي أقيمت لتوعية وإرشاد المزارعين؟".