سؤال لرئيس الوزراء حول طرح «البنك المركزي» أذون خزانة بـ١٢.٢ مليار جنيه

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وجّه علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة تصل إلى ١٢.٢ مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يصل قيمة الطرح الأول إلى نحو ٦.٢٥ مليار جنيه لأجل ١٨٢ يومًا بينما يصل قيمة الطرح الثاني لنحو ٦ مليار جنيه لأجل ٣٦٤ يومًا.

أضاف والي: "من المؤكد أن أي إصلاح حقيقي للاقتصاد المصري يتطلب إجراءات قوية لمعالجة هذا العجز والفشل التاريخي المتواصل للسياسة المالية"، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتعلق دائما بتطوير قدرات البلد على إنتاج السلع والخدمات بصورة عالية الكفاءة وقدرة تنافسية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا ويتعلق أيضًا بنمو ذلك الإنتاج بمعدلات تتجاوز معدلات النمو السكاني لتحسين مستويات معيشة البشر كهدف أعلى.

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تساءل والي: "الحكومة ممثلة فىي وزير المالية هل السياسة الاقتصادية والمالية للدولة تعتمد على الاقتراض فقط ؟" وما هي خطة الحكومة التفصيلية لتمويل العجز في موازنة الدولة من خلال توفير مصادر استثمارية جديدة دون زيادة الدين الداخلي والخارجي مع عدم المساس بالطبقة المستحقة للدعم ؟".