استعدادات أمنية لاستقبال فرانسيس بالكلية الإكليريكية في المعادي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

غادر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ستاد الدفاع الجوى، بعد ترؤسه القداس الإلهى، بحضور قرابة 25 ألف شخص من مختلف الطوائف المسيحية في مصر.

وألقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عظةً في القداس الإلهي، خلال ترؤسه صلاة القداس في استاد الدفاع الجوي، بمشاركة نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة، حيث من المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان الغداء عقب القداس.

وفي الإطار ذاته، كثفت قوات الأمن من تعزيزاتها بالمعادي، استعداداً لاستقبال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بالكلية الإكليريكية، بالإضافة لاستقبال عدد من ممثلي الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.