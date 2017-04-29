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بالكهارب واللافتات.. الاتحاد العام يتزين لاستقبال عيد العمال - صور

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مصراوي Masrawy

كتبت- نورا ممدوح:

تزين الاتحاد العام لنقابات عمال ، لاستقبال عيد العمال الموافق أول مايو، وتم تعليق الكهارب واللافتات على واجهة المبنى.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح ، غداً الأحد، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

وأعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ، أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال ، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولي ، فضلا عن أثنين من العاملين المحالين علي المعاش بوزارة القوي العاملة، علي إسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلاق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ومن المقرر أن يسلم رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي، خلال الاحتفال درع الاتحاد إلي الرئيس السيسي تعبيراً عن دعم عمال مصر وقيادتهم له، وهو علي شكل نصف دائرة يضم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بصورة الرئيس.

ويشهد الاحتفال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوي السياسية.

الاتحاد العام يتزين لاستقبال عيد العمال

الاتحاد العام يتزين لاستقبال عيد العمال

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مصراوي Masrawy

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