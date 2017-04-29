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ضبط 108 آلاف عبوة سجائر مسرطنة مهربة من ليبيا

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ضبط 108 آلاف عبوة سجائر مسرطنة مهربة من ليبيا ضبط 108 آلاف عبوة سجائر مسرطنة مهربة من ليبيا

مصراوي Masrawy

ضبط 108 آلاف عبوة سجائر مسرطنة

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، 108 آلاف عبوة سجائر مسرطنة، مهربة من الجماهيرية الليبية في منطقة جبلية بصحراء الفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب محمد حجاج، رئيس مباحث مركز الفرافرة، بضبط سيارة نقل كبيرة محملة بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة والمهربة، عن طريق الحدود الغربية للبلاد، محملة بـ216 كرتونة سجائر، بإجمالي 108 آلاف عبوة سجائر مقلدة لماركة محلية، يقودها "محمود. ش"، 35 سنة، سائق، ومقيم بمركز بلاط.

اعترف سائق السيارة، أنه استلمها من مالكها "محمد. س"، بمنطقة أبو منقار الحدودية بالفرافرة، الذي طلب مه التوجه لتسليمها لشخص سيحدده له هاتفيا بجوار كافتيريا بمنطقة الواحات البحرية، نظير مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، مع علمه أن السجائر مهربة من دولة ليبيا.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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