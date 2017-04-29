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اجتماع بالمنوفية لبحث التغذية المدرسية في العام الدراسي المقبل

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اجتماع بالمنوفية لبحث التغذية المدرسية في العام الدراسي المقبل اجتماع بالمنوفية لبحث التغذية المدرسية في العام الدراسي المقبل

مصراوي Masrawy

محافظة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:
عقدت محافظة المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة وضع سياسة موحدة للتغذية المدرسية للعام الدراسي المقبل، بحضور اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة ، والدكتور رضا أبو الفتوح مدير عام الطب الوقائي.
وجرى عرض موقف التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي والخطة المقترحة لوضع سياسة موحدة للتغذية المدرسية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد.
وأوصت اللجنة بتكليف مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة استخراج شهادات صحية لجميع العاملين في التغذية المدرسية، وتخصيص مخازن بكل مدرسة ينطبق عليها الشروط الصحية، كما أوصت اللجنة بضرورة غسل خزانات المياه بجميع المدارس كل 15 يومًا بلجنة من مراقب صحة البيئة بالوحدة المحلية، وشركة المياه، وأخذ عينات بمعرفة الطب الوقائي من المدارس بصفة دورية، وإلغاء جميع الطلمبات الحبشية داخل المدارس وعدم استخدامها في أغراض الشرب.
وكُلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بمنع الباعة الجائلين من التواجد خارج أسوار المدارس والحفاظ على نظافة المدرسة من الخارج، وعقد دورات تنشيطية لأعضاء لجنة التغذية بالمدارس عن كيفية نقل وتوزيع وتخزين المنتجات الغذائية.

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