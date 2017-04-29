"شئون البيئة" يبدأ تقييم مشروعات الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأ فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، التقييم البيئي لكافة المشروعات المقامة على أرض المحافظة، سواء عن طريق الوحدات المحلية أو الصندوق الاجتماعي أو المستثمرين، حتى يجري التحقق من مدى ملائمة هذه المشروعات للبيئة من أجل عدم تلوثها.

وأوضح محمد عطيتو، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالوادي الجديد، في بيان له تلقى "مصراوي"، نسخة منه، أن المشروعات مقسمة إلى ثلاثة، تشمل المشروعات العادية غير الملوثة، والمشروعات ذات القائمة الرمادية، والمشروعات ذات القائمة السوداء مثل: مصانع الأسمنت والكيماويات، وهي لا توجد بالمحافظة، مؤكدًا على التزام أصحابها بالاشتراطات البيئية.