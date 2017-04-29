إغلاق طريق "الأقصر ـ قنا" الصحراوي بسبب العاصفة الترابية

الأقصر ـ محمد محروس:

حذّرت إدارة مرور الأقصر، السائقين وقائدي المركبات، اليوم السبت، من مخاطر العاصفة الترابية، التي تتعرض لها محافظتا الأقصر وقنا.

وأعلن العميد محمد صلاح، مدير مرور الأقصر، عن غلق طريق "الأقصر ـ قنا" الصحراوي الغربي، بداية من ساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر ومعسكر الأمن المركزي، وصولا إلى محافظة قنا، مطالبًا السائقين المتجهين إلى قنا أن يسلكوا الطرق الزراعية سواء الغربي أو الشرقي المؤدية لقنا من الأقصر، أو السير في الطريق الصحراوي الشرقي.

كما أهاب مدير مرور الأقصر، بالسائقين، بتوخي الحذر خلال القيادة، واتباع إرشادات وتعليمات المرور، حرصا على سلامتهم.

ووجه محافظ الأقصر محمد بدر، الأجهزة المعنية، برفع حالة الطوارئ، بالتنسيق بين كافة الجهات، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تطورات، حرصا على سلامة المواطنين، وخوفا من تعرضهم لأخطار العاصفة.