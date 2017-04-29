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بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (1)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (1)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (3)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (3)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (4)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (4)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (5)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (5)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (6)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (6)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (7)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (7)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (8)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (8)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (9)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (9)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (10)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (10)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (11)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (11)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (12)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (12)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (13)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (13)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (14)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (14)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (15)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (15)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (16)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (16)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (18)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (18)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (17)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (17)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (19)بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival (19)

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festivalبالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festivalبالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival

بالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festivalبالصور.. نجوم الموضة والفن بحفل cairo fashion festival

كتبت- هاجر حاتم:

انطلقت الجمعة فعاليات حفل "cairo fashion festival" بالتجمع الخامس، بحضور الكثير من نجوم الموضة والفن والمجتمع.

شهد الحفل إطلاق مجموعات أزياء للكثير من المصممين العرب والمصريين، بينهما نورين فرح، وهامة حمدان، وأميرة الجوهري، التي تنوعت أزياؤهما بين البساطة والعصرية، والفخامة.

وحضر الحفل الكثير من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم ملكة جمال البيئة "ميراي عازر"، والمذيعة حمدي، والفنان هاني عادل، والفنانة هنا شيحة، والمصور اللبناني وديع النجار.

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