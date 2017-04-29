شاهد ..حركات مثيرة للاعبة تنس شهيرة أمام الجمهور

شيماء مصطفى

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مثير للاعبة التنس الشهيرة فوزنياكي ، أثناء مباراة التي اقيمت ضمن منافسات بطولة رولان جاروس للأساتذة، امام الروسية ماريا شارابوفا ، وهي تقوم بحركات إغراء طريفة للجماهير، في حضور النجم الأسطوري روجيه فيدرر .

ويظهر في الفيديو، لاعبة التنس الشهيرة فوزنياكي، وهي تستعرض جسمها، وتقوم بلقطات إغرائية للجماهير، أثناء مباراة مهمة لها مع الروسية ماريا شارابوفا، المعروفة بـ«فاتنة الملاعب» .

وسخرت لاعبة التنس المحترفة فوزنياكي من نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس من خلال إحدى الحركات الطريفة ، وتقليد بعض الحركات الشهيرة لهم .

وأثارت حركات لاعبة التنس المحترفة ضحكات الجماهير، واللاعبة شارابوفا ، والتي استمرت لوقت طويل ، بعدما أصرت على التركيز على سخريتها من سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس من خلال وضع كرات التنس في صدرها وأردافها، لإظهار ضخامة جسم الثنائي سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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