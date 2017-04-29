سر 45 دقيقة قادت «فيديتش» للتألق مع مانشستر يونايتد

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بعد قضائه 9 سنوات داخل "أولد ترافورد"، أكد الصربي نيمانيا فيديتش، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن اليونايتد أفضل نادٍ يمكن اللعب له، وذلك في حوار مطول له مع شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية.

وقال فيديتش "عشت في مانشستر 9 سنوات وأحببتها وأحبتها أسرتي، المدينة آمنة والناس ودودون هناك، وأحببت كرة القدم هناك والطقس كان مثاليا لكرة القدم فهي تمطر فقط بما يكفي لتكون الكرة سريعة في الملعب، وتفتح رئتيك."

وعن سر نجاحه وريو فيرديناند في تكوين خط دفاع قوي آنذاك، قال "كنا مختلفين كلاعبين وأيضًا من ناحية الشخصية، ريو كان نشطًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يقول لي استستمتع بها، لكنني كنت أرفض، حيث كان يستمتع كثيرًا بالتحدث مع الجماهير ومشاركتهم آرائه، لا يمكنني أن أكون مثله لكنني أحبه."

وأردف "في الملعب ريو كان يحب اللعب من الخلف والتقدم بالكرة، وأنا كنت العكس أحب أن أدافع، ساعدنا بعضنا كثيرًا فنجحت الشراكة، وريو ساعدني حقًا حين أتيت للنادي وكان يطمئن عليّ ويصطحبني للخارج في بعض الأحيان."

وتابع "في مرة، خرجنا سويا وصادفنا دوايت يورك، لا أعتقد أنه كان يعرفني لكنني كنت أحب في صغري شراكته مع آندي كول، وأخبرت دوايت في تلك الليلة أنه وآندي كول شكلا أفضل ثنائية في العالم لسنتين، لابد أنه اعتقد أنني كنت مشجعًا."

وعن عرض ليفربول له قبل اليونايتد، أشار فيديتش إلى أنه تحدث مع رافاييل بينيتيز بالكلمات الإنجليزية القليلة التي كنت يعرفها وقتها مثل (أهلا، كيف حالك ؟، شكرا)، حيث كان ليفربول مهتم بالتعاقد معي، "لكن بعد ذلك هدأت الأمور لبضعة أسابيع، وفي ذلك الوقت جاء مان يونايتد لي وكان عليّ الاختيار بين الناديين."

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وأضاف "فيرجيسون اتصل بي وتحدث معه أحد أصدقائي، وللمرة الوحيدة على الإطلاق تحدث معي ببطء شديد فاستطعت فهم بضعة كلمات وأخبرني أنه معجب بي .. لقد كان فيرجيسون دقيقًا وواضحًا، يونايتد تحرك بسرعة وحسم كل شيء خلال 3 أيام."

واستكمل فيديتش "حين وصلت إلى مانشستر اصطحبني فيرجيسون من فندق لوري إلى مقر إقامة الفريق وجلست على طاولة مع ساها، كريستيانو، سيلفستر، وكانوا ودودين لكنني واجهت صعوبات كبيرة خلال بدايتي مع مانشستر يونايتد."

وحول الصعوبات خلال بدايته في مانشستر يونايتد، قال فيديتش "انضممت ليونايتد وكان الموسم في روسيا قد انتهى في شهر نوفمبر، لم أكن جاهزًا بدنيًا وواجهت صعوبات من الناحية البدنية، لم أكن قويًا بما يكفي ولم أكن معتادًا على هذا الكم من الالتحامات، وإيفرا انضم في نفس الوقت ولم نكن مستعدين للعب، حيث كان التدريب صعبًا وكان الجو باردًا."

وتابع "سير أليكس أرسلني وإيفرا للعب مع الرديف في بلاكبيرن، لعبنا 45 دقيقة ثم قام المدرب رينيه بتغييرنا، وذهبنا للاستحمام، فحدثنا أنفسنا أن الأمور صعبة علينا، حيث كان يقول الجميع من هم هؤلاء الفتية؟ إن لم يستطيعا اللعب للرديف كيف يمكنهما اللعب مع الفريق الأول."

واختتم حواره قائلا "كان وقتًا عصيبًا علينا لكننا اجتهدنا وتطورنا وأثبتنا أنفسنا، كانت البداية درسًا جيدًا لنا مفاده أن عليك أن تجتهد".