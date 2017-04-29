الكهرباء: أقصى حمل متوقع اليوم 23200 ميجاوات

كتبت- هاجر حسني:

أصدر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، النشرة اليومية للأحمال المتوقعة، وقال إن أقصى حمل متوقع اليوم هو 23200 ميجاوات، فيما يبلغ الحد الأدنى للحمل 16625 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعَلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو من خلال التليفون المحمول.

من بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة، خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.