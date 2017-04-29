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مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

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مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى مصراوي ينشر قصة العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس خلال القداس الإلهى

مصراوي Masrawy

العروسين اللذان باركهما البابا فرنسيس

القاهرة - مصراوى :

قال الأب أندراوس فرج - راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، إن العروسين اللذين باركهما البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال القداس الإلهي، المقام صباح السبت، باستاد الدفاع الجوي، تم اختيارهما وفق قرعة أجريت بين المحافظات، التي توجد فيها إيبراشيات الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرعة وقعت على محافظة المنيا، وتتم عن طريق اختيار أحدث عروسين قاما بآداء إكليل الزواج خلال الأيام الماضية.

وأشار الأب فرج، إلى أن الاختيار وقع على العريس فانوس نديم، 30 سنة، وهبة صديق، 23 سنة، لافتًا إلى أن العروسين تزوجا حديثًا.

وأوضح راعي كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، أن القرعة المشار إليها تعد تقليدًا للكنيسة الكاثوليكية، لاختيار العروسين الذين سيحظيان ببركة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

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مصراوي Masrawy

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