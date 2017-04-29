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الزراعة تطرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني

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الزراعة تطرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني الزراعة تطرح 10 آلاف فدان ببئر العبد للبيع في المزاد العلني

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وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن طرح مساحة 10 آلاف فدان بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد للبيع بالمزاد العلني، وذلك بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وقالت الوزارة- في بيان لها، الجمعة- إن المساحة المطروحة للبيع في المزاد العلني، المقرر عقده ظهر غداً الأحد، بقاعة المتحف الزراعي، منها مساحة 2500 فدان سيتم بيعها في مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط، بينما باقي المساحة والبالغة 7500 فدان مفتوح المزاد فيها لأبناء جميع المحافظات بما فيهم أبناء سيناء.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي ضمن توجهات وحرص والقيادة السياسية في ، لتحقيق تنمية متكاملة وشاملة في سيناء، وضمان الاستقرار لأبنائها، وتلبية مطالبهم، وازالة كافة معوقات التنمية الزراعية بها.

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