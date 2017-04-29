الثلاثاء.. آخر موعد للتحويل من مدينتي «15 مايو وحلوان» إلى «أكتوبر وبدر»

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تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن معدلات التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، حيث أفاد التقرير بأن 1295 حاجزا بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، حولوا لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، منهم 906 حاجزين حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و389 حاجزاً حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وقال مدبولى، إن من يرغب فى التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2 مايو المقبل، طبقاً للإقرار الذى تم نشره بالصحف.

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وأوضح الوزير أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.