أخبار عاجلة

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام -
ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية -
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الثلاثاء.. آخر موعد للتحويل من مدينتي «15 مايو وحلوان» إلى «أكتوبر وبدر»

Google+ Print
الثلاثاء.. آخر موعد للتحويل من مدينتي «15 مايو وحلوان» إلى «أكتوبر وبدر» الثلاثاء.. آخر موعد للتحويل من مدينتي «15 مايو وحلوان» إلى «أكتوبر وبدر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن معدلات التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، حيث أفاد التقرير بأن 1295 حاجزا بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، حولوا  لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، منهم 906 حاجزين حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و389 حاجزاً حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وقال مدبولى، إن من يرغب فى التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2 مايو المقبل، طبقاً للإقرار الذى تم نشره بالصحف.

شاهد أيضا

وأوضح الوزير أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

بطريرك الكاثوليك: مصر مهد الأديان قادرة على استيعاب الثقافات المتنوعة

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي

فيديو.. لحظة مغادرة بابا الفاتيكان لـ«الدفاع الجوي» عقب انتهاء القداس الإلهي