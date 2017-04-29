فيديو| بابا الفاتيكان يبارك فتاة مريضة وعروسين في القداس الإلهي

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بارك البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إحدى الفتيات المريضات، وعروسين، في أثناء تقديم القرابين بعد أدائه العظة وقداس الصلاة، في استاد الدفاع الجوي.

ويحضر القداس نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة، حيث من المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان الغداء عقب القداس.

وكان المواطنون قد توافدوا من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم، على استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية وعشر دقائق، صباح اليوم.

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وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد الدفاع الجوي، حيث شهد وجودا أمنيا مكثفا، لتأمين الاستاد والطرق المؤدية إليه تمهيدًا لوصول الضيوف والمصلين، من خلال الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.