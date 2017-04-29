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افتتاح معمل لمراقبة جودة الخرسانة والطرق بمدينة أسوان الجديدة

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افتتاح معمل لمراقبة جودة الخرسانة والطرق بمدينة أسوان الجديدة افتتاح معمل لمراقبة جودة الخرسانة والطرق بمدينة أسوان الجديدة

التحرير

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أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه «تم افتتاح معمل متكامل للاختبارات ومراقبة جودة الخرسانة، والطرق بالمدينة» بحضور رئيس جامعة أسوان.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الاستشاري لكلية الهندسة بجامعة أسوان، وتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإدارة المعمل فى وجود المهندس الجيولوجي بجهاز المدينة، لمدة محددة، وبعدها يقوم الجهاز بإدارة المعمل.

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وأضاف سعيد أن افتتاح المعمل يأتى تنفيذًا لتوجيهات أجهزة المدن الجديدة بمراقبة جودة الخامات المستخدمة فى الخرسانة ورصف الطرق.

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التحرير

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