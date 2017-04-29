فيديو| بابا الفاتيكان يلقي «عظة» القداس الإلهي باستاد الدفاع الجوي

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ألقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عظةً في القداس الإلهي، خلال ترؤسه صلاة القداس في استاد الدفاع الجوي، بمشاركة نحو 25 ألف مواطن، أغلبهم يمثل طوائف الكاثوليك، بخلاف الشخصيات الدينية والعامة، حيث من المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان الغداء عقب القداس.

وكان المواطنون قد توافدوا من كل أنحاء الجمهورية، من الخامسة صباح اليوم السبت، إلى استاد الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، لحضور قداس المقام الذي يترأسه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، في الساعة التاسعة والنصف وحتى الحادية وعشرة دقائق، صباح اليوم.

وتم تخصيص دعوات شخصية مرقمة لحضور القداس، بالعدد المحدد، وتخصيص أبواب للدخول تبعًا للأرقام المكتوبة على كل دعوة، على أن لا يسمح باصطحاب آخرين، وأن يسمح لدخول الأطفال بداية من سن الرابعة بدعوة شخصية.

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وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط استاد الدفاع الجوي، حيث شهد وجودًا أمنيا مكثفا، لتأمين الاستاد والطرق المؤدية إليه، تمهيدًا لوصول الضيوف والمصلين، من خلال الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية.