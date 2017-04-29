«الإفتاء»: يجوز للمرأة السفر لحضور المؤتمرات دون محرم

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قالت دار الإفتاء، «يجوز للمرأة السفر دون محرم ما دام الأمن متحققًا».

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وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، خلال ردَّها على سؤال أحد المواطنين: ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية الطب وسيكون سفرها دون محرم؟ وما الشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب علمًا بأنها فوق الخمسة والأربعين عامًا؟، بأنه يجوز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ -المرأة- مِن الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ».