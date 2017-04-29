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توريد 462 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

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توريد 462 طن قمح لشون وصوامع الأقصر توريد 462 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

مصراوي Masrawy

توريد 462 طن قمح

الأقصر - محمد محروس:

قال سيد الطاهر، وكيل وزارة بمحافظة الأقصر: "إن شون وصوامع المحافظة تسلمت، حتى صباح اليوم السبت، 462 طنًا و337 كيلو من محصول القمح منذ بداية موسم الحصاد".

وأشار الطاهر، في تصريحات صحفية، إلى أن عملية التوريد مستمرة حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية للشون والمطاحن بالمحافظة تبلغ 33 ألف طن، بمعدل 23 ألف طن لبنكر إسنا، و5 آلاف طن لشونة مطحن أرمنت، و5 آلاف طن لشونة مطحن إسنا.

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