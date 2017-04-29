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تنفيذ 95% من الخطة الاستثمارية لمركز الداخلة

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تنفيذ 95% من الخطة الاستثمارية لمركز الداخلة تنفيذ 95% من الخطة الاستثمارية لمركز الداخلة

مصراوي Masrawy

الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من تنفيذ 95% من مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز.

وقال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة لـ"مصراوي" إن هذه النسبة تم تنفيذها بجميع مشروعات الخطة، التي شملت كهرباء ورصف طرق وتحسين بيئة، حيث تركيب 154 عمود إنارة، و5 محولات بتقسيمات الشباب ومناطق الامتداد العمراني بعدد من القرى ومدينة موط.

وأضاف سيد، أنه جرى رصف 10 كم بعدد من القري ومدينة موط، واستمرار رصف طريق "موط ـ الدهوس"، باعتمادات 22 مليون جنيه، ورصف 3 كيلو مترات بدءا من قرية الشيخ حتى مدينة موط، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومبنى الوحدة المحلية لقرى القصر، لافتا لتوفير 10 سيارات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.

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مصراوي Masrawy

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