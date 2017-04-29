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إصابة 12 شخصًا بينهم 3 شرطيين في حوادث سير متفرقة ببني سويف

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إصابة 12 شخصًا بينهم 3 شرطيين في حوادث سير متفرقة ببني سويف إصابة 12 شخصًا بينهم 3 شرطيين في حوادث سير متفرقة ببني سويف

مصراوي Masrawy

سير متفرقة

بني سويف ــ أحمد كامل:
أصيب 12 شخصًا بكسور وكدمات وجروح، اليوم السبت، في 4 حوادث سير متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الإسعافات وتحررت المحاضر اللازمة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلاً من: وداد فكرى عبد العزيز، 48 سنة، ربة منزل، وتراما أشرف فتحي 23 سنة، بدون عمل، وعلاء الدين أبوبكر، 28 سنة، وكرولس نادر حنا، 19 سنة، طالب، ورضا صلاح ميخائيل 42 سنة، أمين شرطة، وعلى أحمد كمال 32 سنة، بدون عمل، جميعهم مقيمون بمركز الفشن جنوب المحافظة، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وجميعهم حالتهم متوسطة.

كما استقبل مستشفى سمسطا المركزي كلاً من: إسلام حسني محمد، 20 سنة، عامل، ومحمد صلاح السرساوي، 21 سنة، عامل، ومحمد عبد الكريم علي، 55 سنة، عامل، يقيمون مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، في انقلاب دراجة بخارية عند مدخل المدينة الصناعية بمركز سمسطا.

وجرى استقبال ملازم أول محمد هنائي علام، ضابط شرطة، مصاب بكسر بالساق الأيمن، في انقلاب سيارته الملاكي عند مدخل قرية الميمون بالطريق الزراعي، بني سويف القاهرة، في مستشفى الواسطى المركزي.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام كلاً من: أحمد محمد عبد الله، 48 سنة، أمين شرطة، وعبدالرحمن رضوان علي، 26 سنة، بدون عمل، يقيمان بمركز ببا جنوب المحافظة، في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية عند مدخل قرية باروط على الطريق الزراعي.

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مصراوي Masrawy

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