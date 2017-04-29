محافظ البحيرة: تسليم المزارعين قيمة محصول القمح بعد 24 ساعة من توريده

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في بيان إعلامي، اليوم السبت، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون بنطاق المحافظة حتى اليوم، بلغ 7923,850 طن قمح.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمنه خلال 24 ساعة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيكية إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يومًا من التوريد، حفاظًا على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كان مجلس الوزراء، حدد في وقت سابق تسعير توريد القمح، ليكون 555 جنيهًا للأردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5