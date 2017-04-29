أخبار عاجلة

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام -
ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية -
مانشستر يونايتد يسعى للاقتراب من رقم ليدز وبيرنلي التاريخي -
تشيلسي يتصدر سباق التوقيع مع نجم موناكو -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع د/هاني الناظر .. والحديث عن الأكزيما التى تصيب الجلد -
عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة -
الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية -
تغطية خاصة - تعليق المطران منير حنا على القدسس الإلهي براسة البابا فرانسيس بستاد الدفاع الجوي -
قبيلة الترابين: تنظيم "بيت المقدس" ثلّة دخلاء ودمهم مهدور -
بالصور.. سيارة ملاكي تُثير اشتباه أفراد شرطة بكفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: تسليم المزارعين قيمة محصول القمح بعد 24 ساعة من توريده

Google+ Print
محافظ البحيرة: تسليم المزارعين قيمة محصول القمح بعد 24 ساعة من توريده محافظ البحيرة: تسليم المزارعين قيمة محصول القمح بعد 24 ساعة من توريده

مصراوي Masrawy

نادية عبده محافظ البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في بيان إعلامي، اليوم السبت، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون بنطاق المحافظة حتى اليوم، بلغ 7923,850 طن قمح.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمنه خلال 24 ساعة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيكية إلى أجولة خيش داخل الشون خلال 15 يومًا من التوريد، حفاظًا على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كان مجلس الوزراء، حدد في وقت سابق تسعير توريد القمح، ليكون 555 جنيهًا للأردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

عباس يصل إلى القاهرة لبحث تطوّرات عملية السلام

ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

ضبط 520 زجاجة خل غير مطابقة وإغلاق منشأتين بالمنوفية

عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة

عباس يبحث تطوّرات عملية السلام في القاهرة

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على معسكر في جنوب السعودية