بعد ضبط 6 يمارسون الشذوذ.. إخضاع أطفال دار أيتام بالسويس للعلاج النفسي

السويس حسام الدين أحمد:

قال محمد علي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في السويس، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة التضامن، لنقل طفلين من نزلاء دار الحنان للأيتام بالسويس إلى مركز العلاج النفسي بمحافظة بني سويف، مع إخضاع 4 أطفال آخرين لتقويم سلوكي ونفسي.

وأضاف علي في تصريح لـ"مصراوي" أنه خاطب الوزارة، لزيادة دعم الدار ماليًا، موضحًا أنها تحصل سنويا على 27 ألف جنيه فقط من ميزانية المديرية، وأن تناقص تبرعات أهل الخير، خلال الفترة الماضية، أحدث عجزًا في المصروفات.

وأشار إلى مخاطبة المجلس التنفيذي للمحافظة، الثلاثاء المقبل، برئاسة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، للتنسيق مع شركات السويس، للمساهمة الاجتماعية للدار، وتوفير احتياجات الأطفال، وتجديد الأثاث وأعمال الصيانة.

جاء نقل الأطفال لمركز العلاج النفسي، بعدما كشفت حملة للرقابة الإدارية على دور الأيتام بالسويس، قبل 3 أسابيع، وجود 6 نزلاء أيتام يمارسون الشذوذ الجنسي، وتعاطي مخدرات، وجود طباع سلوكية عنيفة للأيتام، وإصابة 6 آخرين من إجمالي 20 طفلا بدار الحنان بأمراض جلدية، فضلًا عن توقف التبرعات للأطفال، ونقص الإمكانيات المادية، لتوفير سبل الحياة لهم.