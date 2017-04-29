"قومي المرأة" يستخرج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من استخراج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرى ومدن المحافظة، خاصة النائية.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، نادية عزمي لـ" مصراوي": "إنه جرى تسليم هذه البطاقات للسيدات والفتيات في القرى، بالتنسيق مع الرائدات الريفيات، بهدف خدمة المرأة، لا سيما غير المتعلمة في القرى".

وأضافت عزمي، أن الفرع سيستكمل خلال الفترة الحالية حَملة "طرق الأبواب"، لتوعية السيدات الريفيات بالحالة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وضرورة ترشيد النفقات، واستطلاع آرائهن في قانون الأحوال الشخصية، والتهديدات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج.