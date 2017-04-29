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الإسكان: 1295 حاجزاً بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر

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الإسكان: 1295 حاجزاً بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر الإسكان: 1295 حاجزاً بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن معدلات التحويل للحاجزين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعي، من مدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، لمدينتي 6 أكتوبر وبدر.

وأفاد التقرير بأن 1295 حاجزًا بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر، منهم 906 حاجزين حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و389 حاجزاً حولوا لمدينة بدر، منذ فتح باب التحويل.

وأشار مدبولي إلى أن من يرغب في التحويل عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2/5/2017، طبقاً للإقرار الذى تم نشره بالصحف.

وأوضح الوزير أنه سبقت الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

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