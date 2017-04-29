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رئيس المتحف المصري بألمانيا: مصر الأجدر ثقافيا وتاريخيا لتولي رئاسة اليونسكو

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رئيس المتحف المصري بألمانيا: مصر الأجدر ثقافيا وتاريخيا لتولي رئاسة اليونسكو رئيس المتحف المصري بألمانيا: مصر الأجدر ثقافيا وتاريخيا لتولي رئاسة اليونسكو

مصراوي Masrawy

المتحف المصري بألمانيا

برلين - (أ ش أ):

أكد مدير المتحف المصري في ليبزيج بألمانيا ورئيس البعثة الألمانية لحفائر المطرية ديتريش راو أن تستحق أن تحصل على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، والمرشحة له السفيرة مشيرة خطاب، مشيرا إلي أن مصر هي الأجدر ثقافيا وتاريخيا واجتماعيا لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، علي هامش محاضرة ألقاها راو حول مصر والتنقيب عن الآثار، وذلك بمقر السفارة المصرية في برلين بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدي ألمانيا، والسفيرة مشيرة خطاب، وعدد كبير من الأثريين والعلماء والباحثين.

وقال راو "إن الجهود التى بذلتها البعثة المصرية الألمانية على مدار السنوات الماضية والاكتشافات التى توصلت لها، وآخرها تمثال بسماتيك الثاني، وكيف تمت عملية استخراجه والصعوبات التي واجهتها البعثة لطبيعة التربة الطينية ووجود مياه ومخلفات كثيرة والخشية من التأثير على المباني المحيطة فى المنطقة، كانت بالفعل مهمة صعبة جدا".

وأكد أن عمليات التنقيب ستستمر بدعم وتجمع سكان حي المطرية، موضحا أن التنقيب داخل منطقة مكتظة بالسكان مثل المطرية ليس من السهل مثل التنقيب في مناطق الأقصر أو أسوان أو المناطق الخاوية، مشيدا بالدعم الذى قدمته وزارة الأثار المصرية والحكومة للبعثة المشتركة بالتعاون مع البعثة الألمانية ومتحف ليبزنج ومدرسة الآثار بمدينة ماينز الألمانية.

وأضاف "مصر بالنسبة لنا كنز من الاكتشافات، وتاريخها هو تاريخ البشرية والعالم، ويرتبط بواقعنا ويلامسه حتى وقتنا الحالي ويكشف لنا الكثير من الأسرار ويلهمنا بالكثير، منوها بأن منطقتي هليوبليس والمطرية مليئتان بالكثير من الاكتشافات الأثرية".

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