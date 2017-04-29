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رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بعيد العمال

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رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بعيد العمال رئيس الوزراء يُهنئ السيسي بعيد العمال

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص البرقية كالتالي:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيــس الجمهوريـــة

بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

ويطيب لنا ياسيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه المناسبة، أن نذكر بكل وفاء وتقدير، عمال الأوفياء، الذين يعملون ليل نهار، في جد وإقتدار، ويبذلون الجهد والعرق لدفع عجلة الانتاج، إيماناً بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة، نعاهدكم عهد الأوفياء، على بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة العبور العظيم نحو غدٍ أفضل، ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل آمن يسوده الخير والرخاء والأمن والسلام.

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