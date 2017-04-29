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ألسنة النيران تلتهم محتويات شقة طبيب أسنان بأكتوبر

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ألسنة النيران تلتهم محتويات شقة طبيب أسنان بأكتوبر ألسنة النيران تلتهم محتويات شقة طبيب أسنان بأكتوبر

مصراوي Masrawy

حريق بشقة ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شبَّ حريق بشقة سكنية بمساكن الفردوس بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة شعبان، من إخماد الحريق، الذي أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية للواء هاني سعيد، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق اندلع بشقة بالطابق الأرضي ملك طبيب أسنان، الذي رجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بلوحة مفاتيح الكهرباء بالصالة.

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