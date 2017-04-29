بسبب مرضه.. ذهبوا لتوصيله إلى بلدته فسقط جثة هامدة

كتب - محمد شعبان:

على رصيف محطة سكة حديد إمبابة، ودع الشاب زملائه بالكافيه الذي يعمل فيه بمنطقة العجوزة، وهو في طريقه لزيارة أهله بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة في ظل مروره بحالة إعياء شديدة، لكن القدر لم يمهله ذلك.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محسن كامل، مأمور قسم إمبابة، بوفاة شخص داخل محطة السكة الحديد.

وانتقل العميد شريف الجمل، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة محمد محمد السيد 41 عاما، يرتدي ملابسه كاملة، مصابا بسحجة بالوجه.

وأمام العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أكد 4 من زملاء الشاب، أنه كان يعاني من ضيق بالتنفس منذ 4 أيام، وأنهم قاموا توصيله للمحطة لسفره إلى بلدته، وأثناء تواجدهم بها شعر بحالة إعياء شديدة، وسقط مغشيا عليه جثة هامدة.