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من السبتية لأكتوبر.. رحلة "التوصيلة الأخيرة" تنتهي بوفاة سائق أمام صيدلية قبل إسعافه

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من السبتية لأكتوبر.. رحلة "التوصيلة الأخيرة" تنتهي بوفاة سائق أمام صيدلية قبل إسعافه من السبتية لأكتوبر.. رحلة "التوصيلة الأخيرة" تنتهي بوفاة سائق أمام صيدلية قبل إسعافه

مصراوي Masrawy

وفاة سائق أمام صيدلية قبل إسعافه

كتب - محمد شعبان:

حاول موظف بشركة "أوراسكوم" إنقاذ سائق من الموت، عقب شعوره بحالة إعياء شديدة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أمام إحدى الصيدليات بمنطقة أكتوبر.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد محمد رسلان، مأمور قسم ثالث اكتوبر، بوفاة شخص أمام صيدلية بسنتر "تمر حنة" بمنطقة هرم سيتي.

وكشفت معاينة العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، أن الجثة لسائق سيارة نقل يدعى عبد المسيح لبيب صليب 53 عاما، ولا توجد إصابات ظاهرية.

وبسؤال موظف بالشركة، أكد أنه استقل السيارة قيادة المتوفي محملة بمواسير حديد من منطقة السبتية بالقاهرة لتوصيلها إلى مخازن الشركة بهرم سيتي، حيث شعر السائق بآلام في الصدر، وتوجه به إلى الصيدلية، وعقب وصولهما سقط مغشيا عليه، وتوفيَّ في الحال.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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